Il secondo gioco di maggior successo è stato Horizon Zero Dawn con 4,5 milioni di copie vendute , seguito da God of War con 4,2 milioni, Days Gone con 3,4 milioni e Marvel's Spider-Man Remastered con 2,7 milioni di copie vendute.

Stando a questo report, il gioco PlayStation di maggior successo su Steam è Helldivers 2 : dal suo lancio, avvenuto nel febbraio del 2024, lo sparatutto di Arrowhead Game Studios ha venduto 12,7 milioni di copie, imponendosi come una delle produzioni più sorprendenti degli ultimi anni.

Alinea Analytics ha calcolato un totale di oltre 1,5 miliardi di dollari per quanto concerne gli incassi realizzati dai first party PlayStation sulla piattaforma Valve, con quest'ultima che ha legittimamente trattenuto una quota pari ad almeno 350 milioni di dollari.

Secondo le stime di Alinea Analytics, PlayStation ha guadagnato oltre 1,2 miliardi di dollari con i suoi giochi su Steam , confermando l'efficacia della strategia multipiattaforma che Sony ha messo in piedi da alcuni anni, e che pare stia dando i suoi frutti.

L'entusiasmo, però, si starebbe affievolendo

Negli ultimi giorni sono spuntate voci secondo cui Sony potrebbe ridurre l'impegno su PC per quanto riguarda i giochi single player, e in effetti Rhys Elliot, responsabile delle analisi di mercato di Alinea, sostiene che l'entusiasmo degli utenti Steam nei confronti dei first party PlayStation si stia un po' affievolendo.

"Il pubblico che era entusiasta di provare questi giochi per la prima volta è ormai in gran parte soddisfatto", ha dichiarato Elliot. "Le uscite successive si trovano naturalmente davanti a un pubblico potenziale più ristretto, e le nostre stime lo mostrano chiaramente."

A dimostrare questa tendenza sarebbero ovviamente i numeri: il primo God of War ha venduto in circa 400 giorni su Steam 2,5 volte le copie del sequel, God of War Ragnarok; e lo stesso è accaduto a Marvel's Spider-Man, che in circa 300 giorni ha venduto il doppio di Marvel's Spider-Man 2.