Ubisoft presenta Teammates, uno sparatutto basato sull'intelligenza artificiale

Ubisoft ha presentato Teammates, uno sparatutto basato sull'intelligenza artificiale che si pone come un progetto di ricerca giocabile, il primo in assoluto per l'azienda francese. L'obiettivo del gioco è quello di esplorare come la tecnologia possa trasformare l'esperienza utente attraverso comandi vocali in tempo reale, PNG dinamici e un'assistenza contestuale capace di adattarsi dinamicamente.

Il fulcro di Teammates è rappresentato da Jaspar, un'intelligenza artificiale che funge sia da assistente vocale sia da personaggio in-game, che viene affiancata da due compagni di squadra controllati dall'IA, Pablo e Sofia, che reagiscono ai comandi vocali del giocatore con comportamenti credibili e contestualizzati.

Ambientato in un futuro distopico, in cui il giocatore veste i panni di un membro della resistenza incaricato di infiltrarsi in una base nemica alla ricerca di cinque agenti scomparsi, Teammates ci mette alle prese con una missione breve ma complessa, in cui dovremo esplorare, recuperare i ricordi residui dei compagni caduti e respingere squadre di soldati ostili, il tutto mentre interagiamo con un trio di PNG dotati di capacità avanzate.

Jaspar non si limita a fornire informazioni basilari: è in grado di evidenziare oggetti, raccontare dettagli legati alla lore, modificare impostazioni di gioco o addirittura mettere in pausa la partita, interpretando comandi impartiti con linguaggio naturale. Il sistema analizza l'ambiente e le azioni del giocatore, reagendo in modo coerente al contesto.