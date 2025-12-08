La cosa era passata un po' in sordina, ma da alcuni giorni Call of Duty, Crash Bandicoot e Spyro sono giocabili in streaming su Ubisoft+ Premium, a concretizzazione del famoso accordo stipulato dalla casa francese con Microsoft ai tempi dell'acquisizione di Activision Blizzard.

Nello specifico, gli abbonati al servizio possono giocare a Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e Spyro: Reignited Trilogy, con ulteriori titoli che si aggiungeranno al catalogo più avanti, in un insolito regime di condivisione dei contenuti con altre aziende.

La prima è NVIDIA con la sua piattaforma streaming GeForce NOW, i cui utenti potranno appunto accedere a una serie di giochi prodotti da Activision e forniti in licenza da Ubisoft, che ha confermato l'arrivo in futuro di altri provider al fine di completare questa offerta.

Insomma, il panorama del game streaming può ora contare sul rinnovato apporto della casa francese, che punta a valorizzare questo settore e l'importanza dei franchise inclusi nell'accordo per consolidare la propria posizione.