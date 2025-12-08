1

Call of Duty, Crash Bandicoot e Spyro sono giocabili in streaming su Ubisoft+ Premium

I primi giochi Activision sono approdati nel catalogo di Ubisoft+ Premium e sono giocabili in streaming dagli abbonati: si parte con alcuni episodi di Call of Duty, Crash Bandicoot e Spyro.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/12/2025
I personaggi di Call of Duty: Modern Warfare 3

La cosa era passata un po' in sordina, ma da alcuni giorni Call of Duty, Crash Bandicoot e Spyro sono giocabili in streaming su Ubisoft+ Premium, a concretizzazione del famoso accordo stipulato dalla casa francese con Microsoft ai tempi dell'acquisizione di Activision Blizzard.

Nello specifico, gli abbonati al servizio possono giocare a Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e Spyro: Reignited Trilogy, con ulteriori titoli che si aggiungeranno al catalogo più avanti, in un insolito regime di condivisione dei contenuti con altre aziende.

La prima è NVIDIA con la sua piattaforma streaming GeForce NOW, i cui utenti potranno appunto accedere a una serie di giochi prodotti da Activision e forniti in licenza da Ubisoft, che ha confermato l'arrivo in futuro di altri provider al fine di completare questa offerta.

Insomma, il panorama del game streaming può ora contare sul rinnovato apporto della casa francese, che punta a valorizzare questo settore e l'importanza dei franchise inclusi nell'accordo per consolidare la propria posizione.

Un'offerta ancora più solida

"La nostra acquisizione dei diritti di cloud streaming per i titoli Activision e Blizzard ci permette di rafforzare ulteriormente l'offerta di Ubisoft+ e di concedere in licenza l'accesso streaming a questo catalogo eccezionale", ha dichiarato Chris Early, senior vice-president of Corporate Partnerships di Ubisoft.

"Siamo impegnati a offrire esperienze incredibili ovunque gli utenti scelgano di giocare", ha aggiunto Early, confermando l'intenzione dell'azienda di posizionarsi convintamente al centro dell'ecosistema cloud, dove l'accessibilità conta tanto quanto il concenuto.

