Sony potrebbe ridurre l'impegno su PC per quanto riguarda i giochi single player, per un insider

Tuttavia, la considerazione che fa va vista nel contesto di un discorso più ampio e ha in effetti un certo senso, visto che parla proprio di una smentita di quanto aveva sentito in precedenza, in seguito ad alcune informazioni giuntegli da una fonte molto affidabile.

Curiosamente, era stato proprio lo stesso Corden, solo poche ore fa, a suggerire che Sony potesse spingere per portare i propri giochi single player al day one contemporaneamente su PC e PS5, dunque non sappiamo bene come prendere queste esternazioni, considerando peraltro che il giornalista in questione scrive per Windows Central ed è chiaramente più vicino all'ambito Microsoft.

Ritorno alle origini?

"Stavo parlando di PlayStation che potrebbe decidere di portare i suoi giochi single player al lancio in contemporanea su PC, poi ho divagato sugli aspetti sociali di PlayStation", ha riferito Corden nel corso del podcast con Rand al Thor, spiegando come era emerso il discorso precedente.

"Il motivo per cui Steam è diventato popolare è perché, almeno in parte credo, è più facile diventare virali con Steam. E logicamente verrebbe da pensare che PlayStation vorrebbe sfruttare questa opportunità, giusto?" Ed è per questo che aveva pensato alla possibilità dei lanci simultanei.

"Tuttavia, oggi ho sentito proprio il contrario da una fonte molto attendibile", ha aggiunto, spiegando il repentino cambio di idea, "ovvero che PlayStation probabilmente si sta ritirando dal PC e inoltre che i pulsanti crossbuy e le icone PlayStation/PC provengono da versioni obsolete e non verranno mai utilizzati", ha aggiunto.

Quest'ultima parte si riferisce al leak sulle icone scoperte nell'interfaccia PlayStation che sembrano riferirsi alla possibilità del cross-buy tra PC e PS5, ovvero la condivisione di acquisti sulle due piattaforme, che a quanto pare farebbero però parte di un progetto non destinato a realizzarsi.

"Non indago attivamente su ciò che fa PlayStation, perché non è di mia competenza, ma a volte ottengo informazioni su PlayStation in modo incidentale, mentre faccio ricerche su Microsoft per il mio vero campo di competenza", ha riferito.

"Tuttavia, sembra che i giochi che PlayStation ha rilasciato su PC non abbiano avuto molto effetto per loro. In parte perché sono stati lanciati troppo tardi, ma forse hanno usato questo come prova che non dovrebbero andare oltre e che dovrebbero rimanere più simili a Nintendo nel loro approccio e mantenere le cose più esclusive, tranne i live service".

In definitiva, secondo Corden, "Penso che quei giochi single player di punta come Ghost of Yotei e simili, forse non arriveranno mai su PC, o arriveranno su PC anni dopo".