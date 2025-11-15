PS5 Digital è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Su Amazon è disponibile la console PS5 Digital a 374,30 € rispetto al prezzo consigliato di 499,99 €, permettendovi di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche
Si tratta della console PlayStation 5 in versione digitale, priva di lettore ottico. Il design è sottile e leggero, rappresentato dal nuovo chassis D. Inoltre, offre un'esperienza di gioco ancora più immersiva, grazie a una serie di miglioramenti come il supporto per il 4K HDR e una velocità di caricamento impressionante. Ciò significa che potrete giocare in totale fluidità e senza perdere tempo.
Ricordiamo che si tratta della versione compatibile esclusivamente con giochi in formato digitale, altrimenti dovrete acquistare separatamente un lettore ottico, non sempre disponibile. All'interno della confezione troverete anche il controller DualSense bianco.