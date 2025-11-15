Sony si è già mossa per colpire il rilancio "amatoriale" di Concord

Come abbiamo visto, alcuni utenti si sono organizzati per poter rilanciare Concord e renderlo giocabile online attraverso l'uso di server privati, ma sembra che Sony non abbia preso bene la cosa, iniziando già a colpire i video di gameplay pubblicati online su questa versione del gioco.

Al momento non c'è una presa di posizione specifica sull'iniziativa dei giocatori, ma la direzione sembra piuttosto chiara, considerando che, proprio nei giorni in cui il rilancio è avvenuto, sono subito piovute richieste di rimozione dei contenuti video attraverso DMCA.

Non è detto però che questo porti necessariamente ad azioni dirette contro l'iniziativa dei server privati: le richieste di rimozione dei video riguardano probabilmente la diffusione in pubblico di materiali protetti da copyright e il procedimento è più specifico, ma quantomeno sembra che Sony non apprezzi molto la rievocazione del suo gioco.