Fortnite Crew arriva su Game Pass Ultimate e Fortnite sarà disponibile su Xbox PC Store come Play Anywhere

Il lancio di questa iniziativa è fissato per il 18 novembre , dunque dalla settimana prossima partirà uno dei principali bonus aggiunti da Microsoft con l' incremento di prezzo di Game Pass Ultimate , ma non solo.

Si tratta di cambiamenti importanti per gli utenti legati al celebre gioco di Epic Games, nel caso in cui si trovino su piattaforma Xbox o PC, con diversi vantaggi che arrivano all'interno dello store ufficiale di Microsoft e per gli abbonati a Game Pass Ultimate.

Fortnite Crew sta per entrare a far parte dell'abbonamento Game Pass Ultimate : la data di uscita per questa introduzione è fissata per il 18 novembre e, nello stesso giorno, Fortnite verrà messo a disposizione sull'app Xbox PC e nello store ufficiale come gioco Play Anywhere .

Tanti bonus per i giocatori di Fortnite

Fortnite Crew sarà dunque integrato all'interno di Game Pass Ultimate dal 18 novembre, dunque da tale data tutti gli utenti Ultimate potranno accedere ai bonus previsti dal programma Crew di Fortnite, ovvero il Pass OG, Pass LEGO e Pass Musica, oltre a oggetti speciali e 1000 V-buck da spendere ogni mese.

È ovviamente una proposta dedicata soprattutto ai grandi appassionati di Fortnite, ma l'abbonamento di per sé avrebbe un prezzo di 11,99€ e giustifica (almeno parzialmente) l'aumento di prezzo di Game Pass Ultimate.

Da notare, inoltre, che dal 18 novembre Fortnite entrerà a far parte dello store Xbox PC, disponibile nell'app dedicata, rientrando anche nel programma Play Anywhere.

Questo significa che acquisti e progressi potranno essere condivisi tra Xbox e PC attraverso lo stesso account, a partire dal 18 novembre.