Concord è stata l'auto migliore con cui sono andati a sbattere, per gli sviluppatori

Durante l'ultimo episodio del podcast "A Life Well Wasted", Robert Ashley ha avuto modo di parlare con alcuni sviluppatori di Concord , volui rimanere per la gran parte anonimi, che hanno dato il punto di vista dello studio sul clamoroso fallimento del gioco. È emerso che il team aveva capito perfettamente a cosa stava andando incontro , dopo la presentazione, ma non ha potuto fare niente per evitare l'impatto. C'è anche spazio per delle recriminazioni su come in molti non gli abbiano dato nessuna possibilità, limitandosi ad affossarlo seguendo la scia dell'odio online. In effetti ci hanno giocato così in pochi, che è davvero difficile trovare qualcuno che ne abbia parlato con cognizione di causa.

Impatto devastante

Ad esempio uno sviluppatore ha raccontato: "Una delle cose che molta gente si chiedeva nei commenti è: 'Ma sono ciechi? Come questi sviluppatori a non sapere come viene considerato il gioco?' Sapevamo tutto benissimo. Sapevamo e sappiamo cosa accade. E la metà delle volte siamo d'accordo. Ma il più delle volte cambiare un gioco non è semplicemente possibile, date le circostanze, la posta in gioco, gli investimenti non recuperabili e altro ancora," concludendo "È stata l'auto più bella con cui siamo andati a sbattere."



"A tutti i giocatori e colleghi sviluppatori che gli hanno dato una possibilità e lo hanno apprezzato per quello che era, mando tutto il mio affetto. Sono triste che non abbia trovato la sua base di giocatori... Era così speciale. Non scambierei questa esperienza per niente al mondo."

Il racconto si è fatto più intimo e alcuni non ricordano Concord con disprezzo: "Eravamo entusiasti nello studio, ma all'inizio il pubblico non aveva idea di cosa fosse. Ho pensato che la gente fosse stata semplicemente troppo dura con il trailer di presentazione. Mi sono detto: 'Sai una cosa? Ci sono cose su cui dobbiamo lavorare, ma va bene. Una volta che la gente proverà il gioco, le cose cambieranno.' E poi i numeri della beta sono crollati, e non erano quelli che ci aspettavamo. E credo che il nostro punto di vista abbia iniziato a cambiare e abbiamo iniziato a pensare: 'le cose potrebbero andare davvero male.'"

Chi lo ha criticato aspramente, ci ha giocato? "Ha fatto notizia per quanto è andata male (la beta). La gente andava sui siti di notizie per sentire parlare del nostro gioco e di quanto stesse andando male, invece di sentire di cosa trattasse. La gente ha sentito parlare del nostro gioco a causa del suo insuccesso. Ma la gente non ha sentito cos'era il gioco, e non ci ha nemmeno provato. Non mancavano articoli di giornale, video su YouTube e odio su internet su quanto fossero bassi i numeri, quindi era decisamente evidente."

Concord è considerato uno dei più grandi fallimenti della storia dell'intrattenimento. È stato ritirato dal mercato pochi giorni dopo il lancio, a causa delle bassissime vendite (si parla di 25.000 copie), per dei costi di produzione che si vocifera siano lievitati fino a 400.000 milioni di dollari.