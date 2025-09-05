Borderlands 4 si prepara a un'intensa settimana di lancio con un trailer

Nel caso in cui ve lo foste dimenticati, Borderlands 4 uscirà il 12 settembre 2025 su PC, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5. A ricordarcelo arriva non il trailer di lancio, ma quello della settimana di lancio , con cui Gearbox, lo studio di sviluppo, vuole anche ricordarci le caratteristiche principali del gioco.

Il trailer

Si tratta di un filmato di nemmeno 40 secondi in cui vediamo nuove sequenze di gameplay e in cui si parla dell'arsenale infinito, della possibilità di giocare insieme ad altri tre giocatori in modalità cooperativa, che comprende anche il crossplay e basta. In fondo dura pochi secondi.

In coda al filmato vengono ricordati i contenuti del pacchetto Gloria Dorata, che viene dato a chi preacquista il gioco (qualsiasi edizione). Ricapitolando, si parla di una skin Cacciatore della Cripta, una skin arma e una skin Drone ECHO-4.

Per chi se lo stesse chiedendo, il pacchetto Gloria Dorata sarà regalato fino al lancio, dopodiché diventerà un DLC a pagamento.

Per il resto, vi ricordiamo che Borderlands 4 è uno sparatutto in prima persona basato sulla raccolta di bottino, in cui visiteremo un nuovo pianeta, Kairos, comandato da uno spietato tiranno, chiamato il Cronocustode. Saremo sempre dei cacciatori della cripta in cerca di ricchezza e avremo enormi possibilità in termini di personalizzazione del personaggio.