PlayStation lavora per minimizzare l'impatto di flop come Concord

Il CEO Hermen Hulst ha parlato di come PlayStation stia mettendo in atto delle misure pensate per minimizzare l'impatto di flop come quello di Concord e massimizzare la crescita delle sue proprietà intellettuali originali.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/08/2025
Uno dei personaggi di Concord

Il CEO Hermen Hulst ha spiegato che PlayStation sta lavorando a misure pensate per minimizzare l'impatto di flop come Concord e al contempo massimizzare la crescita delle sue proprietà intellettuali originali.

"Non voglio che i team giochino sempre sul sicuro, ma mi piacerebbe che un eventuale flop si concludesse rapidamente e senza costarci troppo", ha detto Hulst ai microfoni del Financial Times. Rispetto a quanto accaduto con Concord "abbiamo introdotto test molto più rigorosi e frequenti, in modi differenti."

Alla fine dei conti, secondo il CEO di PlayStation, "il vantaggio di ogni fallimento (...) è che adesso le persone si rendono conto di quanto sia necessario quel tipo di supervisione." Si tratta insomma di imparare dai propri errori, letteralmente.

Concord sarebbe il motivo per cui Sony sta cancellando diversi live service Concord sarebbe il motivo per cui Sony sta cancellando diversi live service

In effetti il caso di Concord ha arrecato parecchi danni a Sony ed è per questo che l'azienda ha cancellato diversi live service che non riteneva sufficientemente validi, preoccupata che potesse verificarsi di nuovo una situazione simile.

La crescita delle proprietà intellettuali

Non solo limitazione dei danni, abbiamo detto, ma anche massimizzazione della crescita per quanto concerne le proprietà intellettuali di maggior successo di PlayStation, anche attraverso progetti transmediali come la serie televisiva di The Last of Us.

Hermen Hulst
Hermen Hulst

"Adottiamo un approccio molto intenzionale alla creazione di proprietà intellettuali", ha detto Hermen Hulst nell'intervista. "Il punto è capire come una nuova idea possa diventare un franchise iconico per PlayStation, che poi possa estendersi anche oltre il mondo dei videogiochi."

#Sony
