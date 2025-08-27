PlayStation Store lancia gli sconti “Pronti, partenza, si gioca!” con centinaia di offerte per PS4 e PS5

Sony ha appena lanciato le promozioni "Pronti, partenza, si gioca!" sul PlayStation Store, con un ampio catalogo di giochi, DLC ed edizioni speciali proposti a prezzi ribassati per tutti i possessori di PS4 e PS5. Vediamo alcune delle offerte più interessanti.
Tra i giochi in saldo c'è Ready or Not, che per la prima volta dal suo debutto su PS5 viene proposto a prezzo scontato. Attualmente è disponibile a 39,99 euro con uno sconto del 20%. Anche la Digital Deluxe Edition, che include i primi tre DLC, beneficia dello stesso sconto ed è acquistabile a 55,99 euro invece di 69,99 euro.
Anche Oblivion Remastered e Kingdom Come: Deliverance 2 sono in saldo
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è in promozione a 43,99 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo standard di 54,99 euro. Restando nel mondo dei GDR, anche Kingdom Come: Deliverance 2 è in offerta con uno sconto del 30%, disponibile a 48,99 euro.
Non mancano poi i saldi su alcuni titoli evergreen, come Cyberpunk 2077 a 22,49 euro (-55%), Hogwarts Legacy a 14,99 euro (-80%), GTA 5 per PS5 a 19,99 euro (-50%), Red Dead Redemption 2 a 14,99 euro (-75%) e Resident Evil Village a 9,99 euro (-75%).
Tutte le offerte appena lanciate dal PlayStation Store sono disponibili a questo indirizzo. Le promozioni "Pronti, partenza, si gioca!" saranno attive fino alle 00:59 italiane dell'11 settembre.