Roblox ha stracciato Steam per il record del numero di giocatori contemporanei sulla piattaforma

Del resto ormai è noto che alcuni giochi di Roblox riescono ad attirare milioni di giocatori. In questo caso, hanno portato il conteggio del numero di giocatori totali contemporanei della piattaforma a ben 47,3 milioni. Più delle persone di uno stato medio grande.

Roblox ha battuto il record per il maggior numero di utenti contemporanei connessi su di una singola piattaforma , superando un colosso come Steam . C'è riuscito grazie a due giochi enormi, che si sono fatti una concorrenza spietata nel fine settimana.

La guerra di Roblox

Il record di Steam, registrato a marzo 2025, era di circa 41,2 milioni di giocatori contemporanei ed era considerato intoccabile. Roblox lo ha superato di circa 6 milioni. Questo fa capire la sua attuale potenza di fuoco. Il dato appare ancora più stupefacente se si considerano che, come detto, è stato reso possibile da sue soli giochi: Grow a Garden e Steal a Brainrot, che se vogliamo sono anche la dimostrazione che popolarità non equivale a qualità.

Grow a Garden continua a macinare numeri giganteschi

Comunque sia, entrambi i titoli si sono sfidati in una gara testa a testa a chi riuscisse ad attirare più giocatori.

Alla fine, Grow a Garden ha prevalso con l'impressionante cifra di 22 milioni di giocatori contemporanei, mentre Steal a Brainrot si è fermato a 15 milioni. Considerando che Counter-Strike 2, il titolo più giocato su Steam, arriva a picchi massimi medi di poco più di un milione di giocatori, potete ben capire di che massa di persone stiamo parlando. Sommate, le due esperienza hanno portato circa 37 milioni di utenti online nello stesso momento, il che significa che oltre il 77% del record totale è opera loro.

Insomma, denunce e polemiche non sembrano scalfire la popolarità di Roblox, che continua a crescere nelle preferenze del pubblico più giovane. Probabilmente in molti conosceranno i videogiochi solo attraverso le sue esperienze.