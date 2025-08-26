Sony ha reso più semplici i rimborsi su PlayStation Store con un nuovo aggiornamento

Sony ha recentemente modificato il processo di rimborso su PlayStation Store, che dovrebbe essere diventato più semplice, quantomeno sul fronte della procedura da intraprendere da parte dell'utente, che ora risulta decisamente più confortevole.
La questione dei rimborsi su PlayStation Store è sempre stata complessa, con Sony che sembrava voler "nascondere" l'opzione dietro una serie di passaggi macchinosi e controintuitivi, quasi a voler allontanare l'utente da tale soluzione, a cui si aggiungeva anche il fatto che la richiesta, spesso e volentieri, non veniva accolta.
I principi di base su cui si incentra la possibilità di rimborso, ovvero i requisiti per poterlo richiedere, non sono cambiati, dunque non si tratta più di tanto di espandere la possibilità di ricorrere a tale soluzione, ma se non altro l'opzione è ora molto più visibile e facile da percorrere.
Una nuova procedura
Per poter richiedere un rimborso su PlayStation Store è sempre necessario non aver scaricato il gioco acquistato o non averlo utilizzato oltre i 14 giorni dall'acquisto, in base al diritto di recesso standard.
Se si rientra in questa situazione, è possibile accedere al rimborso in maniera più semplice e intuitiva: attraverso l'app PlayStation basta raggiungere la sezione PlayStation Store e andare alla voce "Cronologia Transazioni".
Gli acquisti effettuati riportano ora l'opzione "Richiedi Rimborso" che, una volta selezionata, fa partire la procedura in maniera immediata. Altrimenti, è possibile raggiungere la medesima opzione attraverso la Cronologia Transazioni della versione web di PlayStation Store.
Non cambiano dunque i principi generali su cui si basa la possibilità di rimborso ma, se non altro, rispetto a prima tutta la procedura è stata enormemente semplificata: in precedenza si doveva agire attraverso la famigerata assistenza clienti, fra bot e attese, mentre adesso basta selezionare una comoda opzione come accade in molti altri store attuali.