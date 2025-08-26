Sony ha reso più semplici i rimborsi su PlayStation Store con un nuovo aggiornamento

Sony ha recentemente modificato il processo di rimborso su PlayStation Store, che dovrebbe essere diventato più semplice, quantomeno sul fronte della procedura da intraprendere da parte dell'utente, che ora risulta decisamente più confortevole.

La questione dei rimborsi su PlayStation Store è sempre stata complessa, con Sony che sembrava voler "nascondere" l'opzione dietro una serie di passaggi macchinosi e controintuitivi, quasi a voler allontanare l'utente da tale soluzione, a cui si aggiungeva anche il fatto che la richiesta, spesso e volentieri, non veniva accolta.

I principi di base su cui si incentra la possibilità di rimborso, ovvero i requisiti per poterlo richiedere, non sono cambiati, dunque non si tratta più di tanto di espandere la possibilità di ricorrere a tale soluzione, ma se non altro l'opzione è ora molto più visibile e facile da percorrere.