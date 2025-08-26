GCC Pokémon Pocket per pochi giorni propone tante rare carte Elettro: vediamo come ottenerle

Vediamo tutti i dettagli su quali carte rare potete ottenere e in che modo.

GCC Pokémon Pocket ci propone sempre nuove carte e fino al 31 agosto avete la possibilità di ottenerne molte di tipo elettrico, precisamente grazie al nuovo evento " Comparse massicce di tipo Lampo ".

Le carte di GCC Pokémon Pocket dell'evento Comparse massicce di tipo Lampo

Prima di tutto, tramite la Pesca Extra potete ottenere:

Flaaffy (La Via del Cielo e del Mare: Lugia)

Scambio Elementale (La Via del Cielo e del Mare: Lugia)

Galvantula (Il Bosco di Eevee)

Prolunga (Crisi Ultradimensionale)

Chinchou (La Via del Cielo e del Mare: Lugia)

Mareep (La Via del Cielo e del Mare: Lugia)

Emolga (La Via del Cielo e del Mare)

Joltik (Il Bosco di Eevee)

Pikachu (Luce Trionfale)

Rotom (Scontro Spaziotemporale: Palkia)

Se invece usate la Pesca Rara, allora le possibilità sono le seguenti:

Lanturn-ex (La Via del Cielo e del Mare: Lugia)

Tapu Koko-ex (Crisi Ultradimensionale)

Pichu (La Via del Cielo e del Mare: Lugia)

Ampharos (La Via del Cielo e del Mare: Lugia)

Zeraora (Crisi Ultradimensionale)

Non finisce però qui perché oltre alle carte citate avrete anche la possibilità di ottenere altre ricompense fino alla fine dell'evento (come detto, 31 agosto), ovvero Anello di Luce Giallo per Lanturn-ex e Saette gialle (decorazione) per Tapu Koko-ex. Si tratta in breve di una occasione da non perdere se giocherete al GCC Pokémon Pocket in questi giorni.

Infine, vi segnaliamo che Sorgenti Recondite è la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket, annunciata con trailer e dettagli ufficiali.