Borderlands Game of the Year Enhanced costa pochissimo ed è perfetto per scoprire l'origine della serie

In attesa del prossimo capitolo, potete scoprire come è iniziata la serie con Borderlands Game of the Year Enhanced, che si trova a un prezzo notevole tramite Instant Gaming.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/08/2025
Uno psycho di Borderlands Game of the Year Enhanced e il prezzo di 5€

Borderlands 4 è in arrivo, ma i fan della serie che hanno da poco iniziato a vivere le avventure spaziali di Gearbox dovrebbero prima di allora provare l'originale capitolo nella sua versione Borderlands Game of the Year Enhanced per PC Steam: a soli 5€ su Instant Gaming è possibile ottenere il gioco e i DLC per vivere le prime avventure su Pandora. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato è già quello definitivo, mentre appena raggiungerete la pagina di Instant Gaming vedrete un prezzo più basso perché non è ancora calcolata l'IVA che viene mostrata solo al momento del pagamento.

Cosa è incluso in Borderlands Game of the Year Enhanced

Borderlands Game of the Year Enhanced include al proprio interno:

  • Il gioco base
  • Le migliorie della versione GOTY
  • Il DLC Claptrap's Robot Revolution
  • Il DLC The Secret Armory of General Knoxx
  • Il DLC Mad Moxxi's Underdome Riot
  • Il DLC The Zombie Island of Dr. Ned
Quella struttura di Borderlands ci ricorda qualcosa
Borderlands Game of the Year Enhanced permette di giocare da soli o in cooperativa e soprattutto mostra come tutto è nato nella sua versione migliore, con nuovi modelli grafici, ambienti, armi e texture che migliorano l'impatto visivo.

#Sconti
