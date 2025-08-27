Gears of War: Reloaded sta ricevendo tante recensioni negative su Steam, con i numeri che non decollano

Gli utenti di Steam non hanno accolto molto bene Gears of War: Reloaded, visto che lo stanno inondando di recensioni negative, che attualmente contano per circa il 50% delle quasi 600 presenti. Contemporaneamente, i numeri del gioco non sono decollati, con SteamDB che parla di un picco massimo di 4.819 giocatori contemporanei (attualmente sono poco più di 1.000). Ma cosa sta succedendo a uno dei giochi più chiacchierati di fine agosto?