1

Gears of War: Reloaded sta ricevendo tante recensioni negative su Steam, con i numeri che non decollano

Partenza molto lenta quella di Gears of War: Reloaded su Steam, dove sta ricevendo molte recensioni negative, mentre i numeri non decollano.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   27/08/2025
Marcus Phoenix in Gears of War Reloaded
Gears of War: Reloaded
Gears of War: Reloaded
Articoli News Video Immagini

Gli utenti di Steam non hanno accolto molto bene Gears of War: Reloaded, visto che lo stanno inondando di recensioni negative, che attualmente contano per circa il 50% delle quasi 600 presenti. Contemporaneamente, i numeri del gioco non sono decollati, con SteamDB che parla di un picco massimo di 4.819 giocatori contemporanei (attualmente sono poco più di 1.000). Ma cosa sta succedendo a uno dei giochi più chiacchierati di fine agosto?

I problemi della versione PC

Il problema principale denunciato dagli utenti PC è quello delle performance instabili, decisamente grave, considerando che parliamo comunque di un gioco di molti anni fa, pur tirato a lucido.

In tanti denunciano crash frequenti, mentre altri affermano che la versione beta sembrava essere un'esperienza più rifinita, tanto da parlare di una specie di downgrade generale.

Gears of War: Reloaded, la recensione della grande esclusiva Xbox ora anche su PS5 Gears of War: Reloaded, la recensione della grande esclusiva Xbox ora anche su PS5

C'è anche chi accusa Microsoft di pubblicità ingannevole, visto che era stata promessa una modalità cooperativa in split screen, nei fatti non presente. Quantomeno, non c'è nella versione del gioco attualmente disponibile. Vedremo se sarà introdotta con futuri aggiornamenti.

Vista la situazione, The Coalition, lo studio di sviluppo, ha diramato una nota stampa per far sapere ai giocatori di essere al lavoro per indagare sui problemi riportati. Ha anche ammesso i problemi di stabilità e performance, aggiungendo di essere a conoscenza anche di altri disagi, come quelli legati al matchmaking, che non sembra funzionare benissimo.

Non è stata fornita una data per il primo aggiornamento (in realtà il secondo, considerando la patch di lancio), ma immaginiamo che arriverà a breve, data la situazione.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gears of War: Reloaded sta ricevendo tante recensioni negative su Steam, con i numeri che non decollano