Class action per violazione del copyright: Anthropic raggiunge un accordo

Anthropic ha raggiunto un accordo per risolvere la class action intentata da un gruppo di autori statunitensi. L'accusa è di aver scaricato illegalmente milioni di libri piratati per addestrare l'IA. Ebbene, attraverso un documento legale depositato in tribunale, l'azienda ha comunicato di aver raggiunto un accordo. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Un accordo storico

La causa era stata intentata dagli scrittori Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson. I termini non sono stati specificati, ma si parla di un ipotetico risarcimento di miliardi di dollari. Il giudice federale della California, in una sentenza di giugno, aveva infatti affermato che Anthropic potrebbe aver scaricato fino a sette milioni di libri da siti pirata, con conseguenti miliardi di dollari in risarcimenti, se la causa avesse avuto successo. Tuttavia, ha riconosciuto come uso leale l'addestramento dei suoi modelli su libri legalmente acquisiti e digitalizzati. Discorso diverso per l'accusa di pirateria: proprio per quest'ultima avrebbe dovuto affrontare un processo separato.

Come vi abbiamo già anticipato, un portavoce di Anthropic non ha svelato i dettagli, ma l'avvocato degli autori ha parlato di un accordo storico che si rivelerà benefico per tutti i membri della class action. A quanto pare, però, nelle prossime settimane verranno rivelati tutti i dettagli in merito. "Questo accordo storico porterà benefici a tutti i membri della class action. Non vediamo l'ora di annunciare i dettagli dell'accordo nelle prossime settimane".

Ricordiamo che il processo era stato fissato per dicembre, con le leggi statunitensi che parlano di risarcimenti fino a 150.000 per ogni opera, quindi si parlerebbe di cifre a dir poco impressionanti.