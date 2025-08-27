0

L'open beta di Sonic Racing: CrossWorlds è stata presentata con un trailer

Sonic Racing: CrossWorlds sarà protagonista a breve di un open network test che consentirà agli utenti di provare in anteprima l'esperienza del gioco: ecco tutti i dettagli.

27/08/2025
SEGA ha pubblicato un trailer per presentare l'open beta di Sonic Racing: CrossWorlds, che consentirà agli utenti di provare in anteprima l'esperienza corsistica arcade dal 29 agosto al 1 settembre.

L'open network test, già disponibile per il pre-caricamento su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, includerà nove tracciati, ventuno veicoli, dodici personaggi e quarantadue gadget che avremo modo di utilizzare per personalizzare il nostro stile di gioco.

I personaggi e i veicoli sono classificati nell'ambito di cinque diverse tipologie: velocità, accelerazione, maneggevolezza, potenza e turbo. Saranno proprio queste le caratteristiche che ci verrà consentito di remixare grazie all'uso dei vari componenti.

Sonic Racing: CrossWorlds e le gare su piste folli alla Gamescom Sonic Racing: CrossWorlds e le gare su piste folli alla Gamescom

Naturalmente le opzioni di personalizzazione si estenderanno all'estetica, grazie alla presenza di vernici, finiture, decalcomanie e parti sostituibili tramite cui potremo rendere la nostra vettura davvero unica.

Un test molto importante

Annunciato lo scorso febbraio, il network test di Sonic Racing: CrossWorlds si pone come un banco di prova molto importante per il nuovo episodio della serie SEGA, che andrà a verificare la solidità dell'infrastruttura in vista del lancio ufficiale del gioco, fissato al 25 settembre.

Durante l'open beta sarà infatti possibile sfidare altri giocatori da tutto il mondo e dar vita a gare competitive aperte a un massimo di dodici partecipanti nella modalità World Match, ricevendo in regalo un decal esclusivo e un titolo speciale.

Non è tutto: per ventiquattro ore, a partire dalle 6.00 di domenica 31 agosto, si terrà il Joker Festival, in cui tre squadre da quattro giocatori si sfideranno per ottenere punti e premi unici, e sarà possibile anche provare Joker, il protagonista di Persona 5, al volante della sua Renwing.

