L'open beta di Sonic Racing: CrossWorlds è stata presentata con un trailer

SEGA ha pubblicato un trailer per presentare l'open beta di Sonic Racing: CrossWorlds, che consentirà agli utenti di provare in anteprima l'esperienza corsistica arcade dal 29 agosto al 1 settembre.
L'open network test, già disponibile per il pre-caricamento su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, includerà nove tracciati, ventuno veicoli, dodici personaggi e quarantadue gadget che avremo modo di utilizzare per personalizzare il nostro stile di gioco.
I personaggi e i veicoli sono classificati nell'ambito di cinque diverse tipologie: velocità, accelerazione, maneggevolezza, potenza e turbo. Saranno proprio queste le caratteristiche che ci verrà consentito di remixare grazie all'uso dei vari componenti.
Naturalmente le opzioni di personalizzazione si estenderanno all'estetica, grazie alla presenza di vernici, finiture, decalcomanie e parti sostituibili tramite cui potremo rendere la nostra vettura davvero unica.
Un test molto importante
Annunciato lo scorso febbraio, il network test di Sonic Racing: CrossWorlds si pone come un banco di prova molto importante per il nuovo episodio della serie SEGA, che andrà a verificare la solidità dell'infrastruttura in vista del lancio ufficiale del gioco, fissato al 25 settembre.
Durante l'open beta sarà infatti possibile sfidare altri giocatori da tutto il mondo e dar vita a gare competitive aperte a un massimo di dodici partecipanti nella modalità World Match, ricevendo in regalo un decal esclusivo e un titolo speciale.
Non è tutto: per ventiquattro ore, a partire dalle 6.00 di domenica 31 agosto, si terrà il Joker Festival, in cui tre squadre da quattro giocatori si sfideranno per ottenere punti e premi unici, e sarà possibile anche provare Joker, il protagonista di Persona 5, al volante della sua Renwing.