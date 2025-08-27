L'open beta di Sonic Racing: CrossWorlds è stata presentata con un trailer

SEGA ha pubblicato un trailer per presentare l'open beta di Sonic Racing: CrossWorlds, che consentirà agli utenti di provare in anteprima l'esperienza corsistica arcade dal 29 agosto al 1 settembre.

L'open network test, già disponibile per il pre-caricamento su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, includerà nove tracciati, ventuno veicoli, dodici personaggi e quarantadue gadget che avremo modo di utilizzare per personalizzare il nostro stile di gioco.

I personaggi e i veicoli sono classificati nell'ambito di cinque diverse tipologie: velocità, accelerazione, maneggevolezza, potenza e turbo. Saranno proprio queste le caratteristiche che ci verrà consentito di remixare grazie all'uso dei vari componenti.

Naturalmente le opzioni di personalizzazione si estenderanno all'estetica, grazie alla presenza di vernici, finiture, decalcomanie e parti sostituibili tramite cui potremo rendere la nostra vettura davvero unica.