Annunciato un network test di Sonic Racing: CrossWorlds su PS5, ecco le date e come partecipare

I test si svolgeranno dalle 01:00 italiane del 22 febbraio fino alla stessa ora del 24 febbraio . Per registrarvi e avere una chance di essere selezionati, dovrete raggiungere questo link (nel momento in cui scriviamo il sito di Sega risulta in manutenzione). Le iscrizioni saranno aperte fino al 19 febbraio.

Dopo aver presentato Sonic Racing: CrossWorlds durante lo State of Play di ieri sera, Sega ha annunciato un network test a numero chiuso su PS5 , grazie al quale i giocatori potranno provare in anteprima il gioco di corse arcade e al tempo stesso fornire prezioso feedback agli sviluppatori.

I contenuti del network test di Sonic Racing: CrossWorlds

Questa versione di prova di Sonic Racing: CrossWorlds permetterà agli utenti di sfrecciare in pista nei panni di nove personaggi differenti, inclusi Sonic, Tails ed Eggman, gareggiare contro altri utenti nella modalità multiplayer e personalizzare i veicoli e i gadget disponibili.

Vediamo nello specifico i contenuti del network test di Sonic Racing: CrossWorlds: Contenuti

6 tracciati

5 CrossWorlds

9 personaggi giocabili

16 veicoli

Gare Online

Personalizzazione

Tracciati

E Stadium

Rainbow Garden

Water Palace

Metal Harbor

Ocean View

Wonder Museum

CrossWorlds

Roulette Road

Dinosaur Jungle

Kraken Bay

Lava Cave

Sky Road

Personaggi

Sonic

Tails

Amy

Knuckles

Shadow

Eggman

Omega

Zazz

Cream

Modalità

World Match

Machine Customization

Gadget Customization

Gli utenti che parteciperanno al test e completeranno un sondaggio alla loro conclusione riceveranno anche un bonus speciale da utilizzare nel gioco completo, ancora da svelare.

Sonic Racing: CrossWorlds sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store, con la data di uscita che ancora non è stata svelata. Come accennato in apertura, il gioco è stato presentato allo State of Play di ieri con un trailer ufficiale.