Un trailer di Twisted Metal svela il periodo di uscita della seconda stagione

Non solo, è stato svelato anche il periodo di uscita delle nuove puntate, previsto durante il corso dell'estate di quest'anno. Nel frattempo, gli abbonati a PlayStation Plus possono guardare la prima stagione al completo senza costi aggiuntivi fino al 24 marzo.

I dettagli su trama e cast della seconda stagione

Dopo le rivelazioni del finale della prima stagione, John e Quiet (Stephanie Beatriz) si ritrovano a partecipare al pericoloso torneo "Twisted Metal", un demolition derby organizzato da un uomo misterioso noto come Calypso (Anthony Carrigan). Mentre cercano di sopravvivere all'assalto di nuovi pericolosi nemici e di volti noti, tra cui il clown assassino Sweet Tooth (Will Arnett e Joe Seanoa, conosciuto anche come Samoa Joe), le cose si complicano per John quando si riunisce con la sorella perduta da tempo, la vigilante Dollface.

"La posta in gioco non potrebbe essere più alta: John e Quiet rischiano la vita per partecipare al pericoloso torneo di demolition derby", recita una nota del producer, sceneggiatore e showrunner Michael Jonathan Smith. "Il premio? Un unico desiderio, il loro più grande desiderio del cuore, esaudito. L'unico problema è che altri sedici piloti hanno i loro desideri. In una stagione dal ritmo incalzante, isterica ed emozionante, con personaggi indimenticabili, è un peccato che non tutti sopravviveranno".

Il cast include alcune guest star ricorrenti, come Saylor Bell Curda, Lisa Gilroy, Richard de Klerk, Patty Guggenheim, Tiana Okoye, Michael James Shaw. Anthony Mackie, oltre a impersonare il protagonista, ricopre il ruolo di producer assieme al sopracitato Smith, Rhett Reese e Paul Wernick (Cobra Kai), Will Arnett e Marc Forman (Electric Avenue), Jason Spire (Inspire Entertainment), Grant Dekernion, Peter Principato (Artists First), Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions e Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios ed ex co-CEO di PlayStation.