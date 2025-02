Sonic Racing CrossWorlds si mostra con un intenso trailer gameplay

Sony ha mandato in onda lo State of Play nella serata del 12 febbraio 2025; tra i vari giochi mostrati vi è stato spazio per Sonic Racing CrossWorlds, che sarà disponibile in fase di test il 21 febbraio, previa registrazione.

Il trailer di gameplay che è stato mostrato svela tanti personaggi e meccaniche di gioco, come dei portali dimensionali che ci trasportano su una pista completamente diversa nel mezzo della gara o la capacità di cambiare la forma dei nostri mezzi per adattarci al tipo di percorso. Ovviamente ritroveremo i classici personaggi della serie, come Sonic, Shadow, Tails