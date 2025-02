La modalità Island di WWE 2K25 è stata presentata allo State of Play

In occasione dello State of Play è stata presentata in video la modalità Island di WWE 2K25. Si tratta di un mondo interattivo composto da una serie di aree a tema WWE che offre ai giocatori l'opportunità di incontrare e sfidare altri giocatori, mentre competono per ottenere un contratto WWE.

L'obiettivo è quello di impressionare il "Tribal Chief" Roman Reigns, completando missioni, affrontando sfide, gareggiando in eventi dal vivo, guadagnando contenuti sbloccabili e potenziando e personalizzando "La mia SUPERSTAR" attraverso i diversi capitoli della storia.

Per il resto vi ricordiamo che WWE 2K25 sarà disponibile a marzo per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One.