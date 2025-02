La data di uscita di Borderlands 4 è stata annunciata con un nuovo trailer allo State of Play

Sony ha mandato in onda lo State of Play nella serata del 12 febbraio 2025; tra i vari giochi mostrati vi è stato spazio per Borderlands 4, il nuovo sparatutto di Gearbox. La data di uscita è stata annunciata, inoltre: dovete segnarvi sul calendario il 23 settembre 2025.

Il trailer - che trovate poco sotto - mostra un mix di scene di combattimento durante le quali possiamo ammirare il classico mix di scontri a fuoco sopra le righe a base di armi e poteri unici dei personaggi. Si tratta di un breve trailer, ma il team ha confermato che potremo scoprire qualcosa di più a riguardo in uno State of Play completamente dedicato a Borderlands 4 che sarà trasmetto in "primavera" (supponiamo entro giugno).