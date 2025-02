Split Fiction torna a mostrarsi con un trailer della storia allo State of Play

Tra i tanti protagonisti dello State of Play di Sony andato in onda questa sera c'era anche Split Fiction, la nuova avventura cooperativa di Hazelight Studios, il team autore dei celebri It Takes Two e A Way Out.

In questa occasione abbiamo visto un nuovo trailer con sequenze di gameplay con le protagoniste Mio e Zoe alle prese con mille pericoli e sfide in scenari che vanno dallo sci-fi al fantasy e che i giocatori dovranno superare unendo le forze.