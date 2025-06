Sonic Racing: CrossWorlds aggiunge SpongeBob SquarePants, Ninja Turtles e altri DLC ai suoi contenuti

Il mondo di Sonic Racing: CrossWorlds sembra essere in continua espansione, come rivela il nuovo trailer che mostra il prossimo arrivo dei DLC a tema SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem e Avatar Legends.

Icone della cultura popolare

Sonic Racing: CrossWorlds ha visto la data di uscita annunciata alla Summer Game Fest e fissata per il 25 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e successivamente su Nintendo Switch 2, con data ancora da precisare, probabilmente anche attraverso upgrade dalla versione per Switch 1.

In occasione dei Kids' Choice Awards, Sega ha pubblicato il nuovo trailer del gioco che potete vedere qui sopra e presenta l'arrivo di numerosi altri personaggi celebri all'interno del composito mondo del gioco, ognuno con i propri veicoli e caratteristiche peculiari.

In precedenza avevamo visto altre collaborazioni importanti come la presenza di Hatsune Miku, Ichiban, protagonista di Like a Dragon e Joker da Persona 5, tuttavia una delle più interessanti sembra essere quella con Minecraft, che promette davvero delle grandi cose dentro a questo particolare gioco di corse arcade in stile Mario Kart.