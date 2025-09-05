Life is Strange diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video

La serie nasce da una collaborazione tra Square Enix, LuckyChap e Story Kitchen , casa di produzione specializzata negli adattamenti videoludici, attualmente al lavoro anche su Vampire Survivors, Sifu, Tomb Raider, Clair Obscur: Expedition 33 e Split Fiction, solo per citarne alcuni.

Max Claufield alla conquista del piccolo schermo

La sceneggiatura sarà firmata da Charlie Covell (The End of the F*ing World, Kaos), che ricoprirà anche il ruolo di showrunner e produttrice esecutiva. I produttori esecutivi per Story Kitchen saranno Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson (tutti già coinvolti nei film di Sonic the Hedgehog).

"Story Kitchen ha sempre creduto che Life is Strange meritasse di essere più di un semplice videogioco, è un punto di riferimento culturale", hanno dichiarato Johnson e Goldberg di Story Kitchen. "Dopo un viaggio durato dieci anni, siamo onorati di portare questa storia amata su Amazon MGM, insieme ai nostri incredibili partner di Square Enix, alla brillante showrunner e sceneggiatrice Charlie Covell, e al fantastico team di LuckyChap. Insieme, questo dream team assemblato con cura è pronto a condividere Life is Strange con il mondo in un modo completamente nuovo!"

Come anticipato, la serie Prime Video adatterà la trama del primo Life is Strange, uscito nel 2015. La sinossi ufficiale recita: "Una studentessa di fotografia scopre di poter riavvolgere il tempo mentre salva la vita della sua migliore amica d'infanzia, Chloe. Mentre cerca di comprendere questa nuova abilità, le due indagano sulla misteriosa scomparsa di una compagna di scuola, portando alla luce il lato oscuro della loro città, che le costringerà infine a compiere una scelta impossibile tra la vita e la morte-una decisione destinata a segnarle per sempre."