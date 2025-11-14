0

Concord di Sony è vivo e può essere di nuovo giocato tramite alcuni server privati

Concord ha fallito ma c'è chi non vuole lasciarlo andare: un gruppo di appassionati ha lavorato per la creazione di alcuni server privati e ora il gioco funziona di nuovo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/11/2025
Concord sarà anche stato uno dei più grandi fallimenti di Sony Interactive Entertainment, ma è stato in grado di racimolare qualche fan. Alcuni di questi si stanno dando da fare per creare dei server fan-made e permettere a quei pochi che dispongono di una copia del videogioco di giocare ancora una volta.

Ricordiamo che Concord è stato pubblicato nell'agosto 2024 su PC e PS5. Lo sviluppo era in mano a Firewalk Studios, chiuso poco dopo il lancio (e il fallimento) dello sparatutto.

I video che mostrano le partite di Concord sui server fan-made

Dopo mesi di lavoro, un piccolo gruppo di appassionati è riuscito a far ripartire Concord e giocare qualche match con i nuovi server privati. Per ora il risultato non è perfetto, ma possiamo affermare che Concord è di nuovo vivo.

I capi del progetto sono conosciuti come Red, open_wizard e gwog, che hanno anche un server Discord dedicato tramite il quale hanno avvertito la community che finalmente i server funzionano a sufficienza per giocare, come mostrato nel video poco sopra.

Al momento il menù principale, il caricamento dei personaggi, il matchmaking e l'intera modalità Clash Point funzionano. Ci sono alcuni bug, certo, ma è impressionante che un gruppo di (esperti, per certo) appassionati sia riuscito a far funzionare il gioco fuori dall'infrastruttura di Sony.

Per il momento i capi del progetto vogliono condurre dei test privati prima di rendere accessibili i server a tutti. Ovviamente, per giocare dovrete avere una copia di Concord. Segnaliamo infine che PlayStation lavora per minimizzare l'impatto di flop come Concord.

