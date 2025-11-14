Il team di Dispatch lavorava a un nuovo Splinter Cell che poi è diventato XDefiant

Il team di Dispatch, AdHoc Studio, ha rivelato ai microfoni di Bloomberg di aver lavorato a un nuovo Splinter Cell quando i suoi membri fondatori facevano parte di Ubisoft, nel 2017, ma poi quel progetto è diventato XDefiant e le cose sono andate come sappiamo.

"Ero così entusiasta di realizzare un nuovo Splinter Cell e contribuire al rilancio della serie, che era ferma ormai da un po'", ha raccontato Nick Herman. "Pensavamo di poter raccontare una grande storia e fare qualcosa che i fan avrebbero amato", ma Ubisoft spingeva con insistenza verso i live service.

"Ci abbiamo provato lo stesso: 'facciamo un live service narrativo', ci siamo detti. Cercavamo di farlo funzionare e abbiamo realizzato un sacco di prototipi interessanti", ha spiegato Herman, aggiungendo però che i loro sforzi non hanno portato a nulla e il progetto è stato trasformato in XDefiant, che ha chiuso i battenti nel giro di pochi mesi.

Delusi, gli sviluppatori hanno deciso di voltare pagina e grazie a un vecchio amico, Michael Choung, sono entrati in contatto con Eko per lavorare a un live action in stile Telltale: è così che nel 2018 è nato AdHoc Studio, partendo con grande entusiasmo... finché non è arrivata la pandemia a bloccare tutto.