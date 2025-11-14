L'anno di uscita di The Elder Scrolls 6 viene indicato da un insider e conferma che l'attesa sarà lunga

Per fortuna, informazioni più precise arrivano dai report e dai leak. Un noto insider dell'industria e YouTuber, Reece Reilly , ha indicato quale sarebbe l'anno di uscita previsto internamente da Bethesda Game Studios.

Come vi abbiamo segnalato di recente, The Elder Scrolls 6 è ancora lontano. Bethesda Game Studios non vuole comprensibilmente indicare un periodo di uscita, nemmeno generico, ma l'impressione è che ci vorranno ancora vari anni.

Il presunto periodo di uscita di The Elder Scrolls 6

Tramite il proprio account sociale, Reilly ha affermato che Bethesda Game Studios mira a pubblicare The Elder Scrolls 6 nel 2028, anche se un rimando al 2029 non può essere escluso. Noi aggiungiamo che con ancora molti anni di attesa, non sarebbe affatto strano se gli sviluppatori incontrassero vari problemi che li obbligano a spostare l'uscita un po' più in là.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un'uscita nel 2028 / 2029 fa inoltre subito pensare alla prossima generazione di console, ovvero PS6 e la futura Xbox. Entro tali anni diamo per scontato che le piattaforme saranno disponibili, quindi sarebbe credibile che Bethesda Game Studios pubblichi The Elder Scrolls 6 come titolo cross-gen, per PS5/Xbox Series e PS6/"Xbox Next" (i nomi non sono ovviamente ufficiali).

Ricordiamo che The Elder Scrolls 5: Skyrim è stato pubblicato l'11/11/11 (facile da ricordare) e che quindi secondo il rumor l'attesa per il seguito sarà di almeno 17 anni. Chiaramente il report non può essere verificato e quindi va preso con le pinze. Dovremo attendere un po' di tempo perché si possa confermare o smentire il tutto, nel frattempo vi segnaliamo che Starfield non è allo stesso livello di The Elder Scrolls e Fallout dice un designer, soprattutto per un motivo.