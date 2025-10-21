Starfield non è allo stesso livello di The Elder Scrolls e Fallout dice un designer, soprattutto per un motivo

Bruce Nesmith è un game designer di grande esperienza, che ha lavorato a molti giochi di ruolo di enorme calibro anche per Bethesda, e per questo motivo la sua valutazione è da tenere in considerazione: di recente, Nesmith ha riferito di non considerare Starfield allo stesso livello di The Elder Scrolls e Fallout, principalmente per un motivo specifico.
Intervistato da FRVR, Nesmith ha precisato che Starfield rimane un "grande gioco", ma che non è riuscito a raggiungere il calibro di The Elder Scrolls e Fallout soprattutto a causa delle generazione procedurale dei contenuti, che ha ridotto le possibilità di costruire ambientazioni e quest varie e profonde.
Nesmith ha lasciato il progetto circa un anno prima dell'uscita, ma si può dire che abbia una profonda conoscenza del soggetto in questione e anche di altri titoli Bethesda, avendo lavorato anche a Fallout 3, Fallout 4, The Elder Scrolls IV: Oblivion e The Elder Scrolls V: Skyrim.
La costruzione procedurale ha inficiato il design
Si tratta insomma di una persona in grado di effettuare una comparazione tra i titoli in questione anche in termini di sviluppo, dal punto di vista di uno dei creativi dietro la costruzione di tali titoli, e la differenza principale secondo Nesmith va ricercata nell'ampiezza dell'ambientazione e nella necessità di ricorrere alla generazione procedurale.
Il fatto di ambientare il gioco nello spazio può risultare problematico, perché è un ambiente "intrinsecamente noioso". Il designer ha spiegato di aver lavorato molto su dati astronomici, ma questo portava di fatto il gioco di ruolo ad essere ambientato in enormi spazi vuoti, che potevano rendere poco stimolante l'esplorazione.
La necessità di mettere a disposizione interi pianeti ha reso impossibile una creazione precisa di tutti i contenuti, cosa che ha spinto verso la generazione procedurale di ampie parti di questi, e "quando i pianeti iniziano a sembrare un po' tutti uguali l'entusiasmo cala progressivamente", ha spiegato Nesmith, ed è qui che "il gioco inizia a cedere, secondo me".
In ogni caso, il designer ha ribadito che si tratta di un grande gioco, ma che non è però riuscito a raggiungere la grandezza assoluta di altri titoli Bethesda come Fallout e The Elder Scrolls, cosa che ne ha incrementato i problemi.
"Se lo stesso gioco fosse stato pubblicato da un'altra casa produttrice e non da Bethesda, sarebbe stato accolto in modo diverso", ha riferito Nesmith. "Non credo che sia allo stesso livello degli altri due, ovvero Fallout o Skyrim, o meglio Elder Scrolls, ma penso che sia un buon gioco".
Nel frattempo, è emerso che la versione PS5 di Starfield non sarà annunciata nel 2025 secondo voci di corridoio, mentre Bethesda ha confermato di recente nuovi contenuti: DLC della storia, viaggi più gratificanti e aggiornamenti gratuiti.