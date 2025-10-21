Starfield non è allo stesso livello di The Elder Scrolls e Fallout dice un designer, soprattutto per un motivo

Bruce Nesmith è un game designer di grande esperienza, che ha lavorato a molti giochi di ruolo di enorme calibro anche per Bethesda, e per questo motivo la sua valutazione è da tenere in considerazione: di recente, Nesmith ha riferito di non considerare Starfield allo stesso livello di The Elder Scrolls e Fallout, principalmente per un motivo specifico.

Intervistato da FRVR, Nesmith ha precisato che Starfield rimane un "grande gioco", ma che non è riuscito a raggiungere il calibro di The Elder Scrolls e Fallout soprattutto a causa delle generazione procedurale dei contenuti, che ha ridotto le possibilità di costruire ambientazioni e quest varie e profonde.

Nesmith ha lasciato il progetto circa un anno prima dell'uscita, ma si può dire che abbia una profonda conoscenza del soggetto in questione e anche di altri titoli Bethesda, avendo lavorato anche a Fallout 3, Fallout 4, The Elder Scrolls IV: Oblivion e The Elder Scrolls V: Skyrim.