Starfield potrebbe avere il suo momento Cyberpunk 2.0 nel 2026: in arrivo su PS5 e Nintendo Switch 2

Pare che Bethesda abbia mostrato a porte chiuse il prossimo DLC di Starfield , con tutte le novità previste per il 2026, compresa la versione PlayStation 5 del gioco. L'aggiornamento dovrebbe essere enorme, tanto da far parlare di momento Cyberpunk 2.0 per il gioco di ruolo spaziale, intendendolo come la conclusione del suo processo di redenzione rispetto alle critiche ricevute al lancio. Secondo molti, la versione finale non era all'altezza delle aspettative, per diversi problemi.

Un gioco da riscoprire?

Starfield è la prima nuova proprietà intellettuale di Bethesda dopo molti anni, considerando che quella Fallout è stata comprata (quindi non l'ha creata lei, direttamente). Nonostante le indubbie qualità, per molti ha preteso di fare più di quanto potesse effettivamente gestire, finendo per essere un'esperienza annacquata.

Anche il primo DLC del gioco, Shattered Space, non ha soddisfatto le aspettative di molti, e da allora le novità sono state poche. La promessa di un nuovo DLC, che dovrebbe chiarmarsi Terran Armada, è stata fatta a suo tempo, ma da allora non se n'è saputo più niente. Del resto, lo studio di Todd Howard è noto per il suo riserbo.

Lo scorso settembre, Tim Lamb di Bethesda ha dato qualche anticipazione su cosa ci aspetta: "Non posso ancora entrare nei dettagli, ma posso dire che una parte del team si è concentrata sul gameplay spaziale per rendere i viaggi più gratificanti. Stiamo anche aggiungendo nuovi sistemi di gioco e alcune altre piccole sorprese."

L'evento a porte chiuse pare aver mostrato uno Starfield profondamente diverso e rinnovato. Pare che il gameplay si libererà di molte schermate di caricamento, anche nello spazio. Stando alle voci, il volo nello spazio diventerà più fluido e continuo, e anche altri sistemi legati al viaggio e all'esplorazione spaziale verranno migliorati. Il Creation Engine avrebbe ricevuto importanti miglioramenti tecnici per supportare questi sistemi, che verranno poi utilizzati anche nei giochi futuri.

Per chi se lo stesse chiedendo, non c'è stato alcun passaggio all'Unreal Engine, come accaduto con il remake di Oblivion. Infine, pare che sia stata mostrata la versione PlayStation 5, insieme a quella Nintendo Switch 2.

Stando ad alcune voci, inizialmente l'aggiornamento di Starfield sarebbe dovuto arrivare nel 2025, ma è stato rinviato al prossimo anno. Vedremo quando si concretizzerà. Forse nell'evento Xbox di inizio anno?