Starfield conferma i nuovi contenuti: DLC della storia, viaggi più gratificanti e aggiornamenti gratuiti

Per fortuna anche Bethesda è dell'idea che il gioco vada supportato e ha confermato alcuni dei piani futuri .

Molti fan di Bethesda hanno apprezzato Starfield , ma dalla sua uscita il supporto non ha soddisfatto le aspettative dei giocatori, che vorrebbero vedere più contenuti e miglioramenti a quanto proposto nel gioco base.

Cosa ha svelato Bethesda per i contenuti in arrivo in Starfield

Timothy Lamb, il Lead Creative Producer per Starfield, ha spiegato cosa possiamo aspettarci per il videogioco spaziale in futuro, all'interno di un nuovo video ufficiale pubblicato sul canale YouTube della compagnia.

"Sono davvero entusiasta all'idea che i giocatori possano vedere il frutto del lavoro del team. Abbiamo in serbo alcune novità interessanti, tra cui aggiornamenti gratuiti e funzionalità richieste dai giocatori, oltre a una nuova storia in formato DLC."

"Non posso ancora entrare nei dettagli, ma posso dire che parte del team si è concentrata sul gameplay spaziale per rendere i viaggi più gratificanti. Stiamo anche aggiungendo alcuni nuovi sistemi di gioco e altre piccole sorprese."

"Ci sono anche alcune novità davvero interessanti in arrivo dai nostri creatori verificati. Ci sono cose divertenti all'orizzonte. Voglio solo dire grazie: apprezziamo davvero il sostegno e l'entusiasmo e on vediamo l'ora di metterlo nelle mani dei nostri giocatori."

Vi segnaliamo infine che anche Starfield potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2 dopo Indiana Jones, per un leaker.