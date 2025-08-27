0

PlayStation fissa la data dei preordini dei bundle e gli accessori PS5 di Ghost of Yotei in edizione limitata

Sony ha annunciato la data e l'orario dell'apertura dei preordini dei bundle PS5, i DualSense e le coperture in edizione limitata di Ghost of Yotei.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/08/2025
PS5 in edizione limitata a tema Ghost of Yotei
Attraverso le pagine del PlayStation Blog, Sony ha annunciato la data di apertura dei preordini per i bundle e gli accessori PS5 in edizione limitata dedicati a Ghost of Yotei.

Il giorno da segnare sul calendario è il 4 settembre alle ore 10:00 italiane, con disponibilità su direct.playstation (lo store ufficiale di Sony) e presso rivenditori autorizzati, a seconda del tipo di prodotto.

Prezzi, dettagli e disponibilità di bundle, DualSense e cover a tema Ghost of Yotei

I prodotti ispirati a Ghost of Yotei sono suddivisi in due varianti: Gold Edition e Black Edition, entrambe caratterizzate dagli stessi motivi decorativi, ma con finiture dorate o nere. I prodotti della Black Edition saranno disponibili esclusivamente su direct.playstation, mentre quelli della Gold Edition potranno essere acquistati anche presso rivenditori terzi. Di seguito, i dettagli e i prezzi: Edizione Limitata Gold

  • Console PS5 - Ghost of Yotei Gold Bundle - 599,99 euro
  • Cover per PS5 Slim e PS5 Pro - Ghost of Yotei Gold - 64,99 euro
  • Controller Wireless DualSense - Ghost of Yotei Gold - 84,99 euro
Ghost of Yotei Leggende svela le modalità, le classi e alcuni nemici Ghost of Yotei Leggende svela le modalità, le classi e alcuni nemici

Edizione Limitata Black (solo su direct.playstation)

  • Console PS5 - Ghost of Yotei Black Bundle - 599,99 euro
  • Controller Wireless DualSense - Ghost of Yotei Black - 84,99 euro

Infine, ricordiamo che il gioco Ghost of Yotei sarà disponibile a partire dal 2 ottobre, in esclusiva su PlayStation 5.

