Monster Hunter è il prossimo Secret Lair di Magic The Gathering

In precedenza, il gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast ha visto l'arrivo di un set dedicato a Final Fantasy, Avatar: The Last Airbender, The Last of Us, Horizon, God of War e non solo.

Monster Hunter è la prossima serie a diventare un set di carte di Magic: The Gathering : il nuovo Secret Lair è dedicato alle armi e ai mostri più iconici della saga di giochi di ruolo d'azione di Capcom.

I dettagli sulle nuove carte di Monster Hunter per Magic: The Gathering

Il Monster Hunter Superdrop sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 1° dicembre e resterà in vendita fino al 22 dicembre, fino a esaurimento scorte. Come la maggior parte dei Superdrop, sarà composto da quattro set più piccoli.

Wizards of the Coast ha svelato in un comunicato stampa che ci saranno alcuni dei nemici più temibili del franchise, come il Nergigante di Monster Hunter World e il Lagiacrus di Monster Hunter Tri. Naturalmente, c'è anche una carta Rathalos, e ciascuno dei mostri sarà abbinato a uno dei colori di Magic in base a quello che meglio si adatta a loro.

Il prezzo per la versione non-foil è 29,99 dollari, mentre il prezzo per la versione foil è 39,99 dollari. Il primo set, chiamato La Caccia, mira a evocare "i terrificanti attacchi che i mostri di Monster Hunter possono eseguire". Il secondo è chiamato I Cacciatori e si focalizza su armi e armature. Sia il terzo che il quarto set sono dedicati specificatamente ai mostri, che proverranno da svariati capitoli della saga, non solo i più recenti.

Purtroppo per il momento non ci sono immagini ufficiali da vedere, ma supponiamo che presto Capcom e Wizards of the Coast condivideranno nuovi dettagli. Vi lasciamo quindi al nostro speciale dedicato a Secret Lair: tutte le volte che Magic ha incontrato i videogiochi.