Warhammer 40.000: Vermintide 2 ha superato i 25 milioni di giocatori

Lo scorso weekend, lo studio di sviluppo Fatshark ha tenuto un evento Free-To-Keep di Warhammer 40.000: Vermintide 2 , durante il quale era possibile riscattarlo e aggiungerlo gratuitamente alla propria libreria . Si trattava di un dono celebrativo per i 10 anni del gioco, che però ha fruttato ben 5,9 milioni di nuovi giocatori, portando il totale a 25 milioni.

Un gioco in evoluzione

"Dopo un decennio, i giocatori continuano a entrare in Vermintide 2, ed è incredibile da vedere. In Fatshark, il nostro obiettivo è sempre stato creare giochi che le persone amino giocare, e questo weekend ha dimostrato che la passione continua," ha dichiarato Joakim Setterberg, Design Director della serie Vermintide.

L'immagine celebrativa dei 25 milioni di giocatori

Lo studio ha quindi promesso di continuare a pubblicare contenuti gratuiti per il titolo, aggiornandolo per risolvere problemi vecchi e nuovi. Come esempio è stato citato Return to the Reik, un nuovo aggiornamento in arrivo a breve che aggiungerà un'intera missione.

Warhammer 40.000: Vermintide 2 è un gioco cooperativo per 4 giocatori, in cui è possibile selezionare 5 eroi per 15 carriere, con altrettanti alberi dei talenti. Ci sono inoltre più di 20 tipi di nemici, più di 50 armi differenti con cui affrontare un vasto assortimento di livelli, che vengono oltretutto arricchiti aggiornamento dopo aggiornamento. I giocatori devono unire le forze per affrontare l'esercito del Caos e i malvagi Skaven.

La versione PC, la più attiva, supporta anche le mod, risultato espandibile in molti modi differenti. Fatshark intende supportare il gioco ancora per anni, tanto da aver dichiarato che all'orizzonte non c'è alcun Vermintide 3.