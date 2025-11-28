Snapdragon 8 Gen 5: la cache ridotta potrebbe essere un problema per i giocatori, secondo un leak

Dopo l'annuncio del nuovo Snapdragon 8 Gen 5 annunciato da Qualcomm, alcune indiscrezioni hanno indicato un divario che potrebbe compromettere l'esperienza di gioco. Rispetto alla variante Elite, sembrerebbe esserci un gap che potrebbe destare qualche preoccupazione. Tuttavia, vi anticipiamo immediatamente che si tratta di pure indiscrezioni, e che i primi benchmark fanno pensare tutt'altro. Vediamo tutti i dettagli.

Cache notevolmente inferiore

Stando a quanto riportato dall'informatore cinese Digital Chat Station, in un post su Weibo, il SoC è dotato di una cache nettamente inferiore rispetto alla versione Elite. Ciò significa, secondo la fonte, che l'esperienza di gioco potrebbe variare notevolmente, in termini di prestazioni di gioco. Ricordiamo che la versione Elite è dotata di una cache L2 tre volte più ampia per i core ad alte prestazioni e di 8 MB di cache L3 a livello di sistema. Secondo quanto riportato dall'informatore, la versione Gen 5 è invece dotata di 4 MB di L2 per il cluster di core ad alte prestazioni e 12 MB di L2 per i core ad alta efficienza. Inoltre, la versione Elite raggiunge una frequenza fino a 4,32 GHz, rispetto ai 3,80 GHz dell'8 Gen 5. Se la velocità di clock aiuta fino a un certo punto, anche la dimensione della cache può influire significativamente sulle prestazioni, in particolare nel gaming.

Questo aspetto potrebbe quindi essere fonte di preoccupazione per i giocatori, secondo il leak. Tuttavia, non sono ancora presenti dati reali che possano effettivamente dimostrare una compromissione dell'esperienza di gioco, in termini di prestazioni, quindi è sempre meglio prendere certe informazioni con le pinze.