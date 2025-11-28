Relic Entertainment ha rimosso Denuvo da Company of Heroes 3

Per chi non lo conoscesse, Denuvo è un DRM utilizzato dai publisher per proteggere i giochi dalla pirateria nelle prime settimane dopo l'uscita. Non è ben visto da molti giocatori, poiché in alcuni casi può incidere negativamente sulle prestazioni .

Continua il supporto post-lancio

Molte compagnie scelgono di rimuovere Denuvo una volta terminata la spinta iniziale delle vendite o quando il suo mantenimento non è più conveniente. Nel caso di Company of Heroes 3 la decisione è arrivata quasi tre anni dopo il lancio, ma resta una notizia positiva sia per chi già gioca sia per chi intende recuperarlo ora.

Pubblicato nel febbraio 2023, il titolo porta i giocatori nelle campagne d'Italia e Nord Africa della Seconda Guerra Mondiale, con battaglie dinamiche tra fanteria, veicoli e artiglieria. Tra le novità introdotte ci sono la Tactical Pause, che consente di pianificare le mosse con calma, e un sistema di distruzione avanzato. Negli anni il gioco ha ricevuto diversi DLC e aggiornamenti gratuiti.

Proprio ieri è arrivato l'update Scarlet Bison (patch 2.2.0), con nuove mappe e bilanciamenti, insieme all'espansione Endure & Defy, che aggiunge quattro Battlegroup per arricchire il multiplayer. Inoltre, segnaliamo che al momento il gioco su Steam è disponibile a 21,99 euro, con uno sconto del 60%.