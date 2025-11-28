Borderlands 4 Super Deluxe Edition per PC è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday

Su Instant Gaming è disponibile Borderlands 4 Super Deluxe Edition per PC a 67,99 € invece di 130 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 82,95 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti della Super Deluxe Edition
Questa edizione include diversi oggetti interessanti, tra cui:
- Il gioco
- Skin arma Furia dell'Aquila di fuoco
- Bundle Pacchetto Taglia
- Pacchetto Ordine Ornamentale
- Pacchetto Cacciatore della Cripta
Borderlands 4 è il nuovo capitolo della serie ed è un concentrato di azione, tra combattimenti adrenalinici, personaggi esilaranti e potenti abilità da scoprire. Avrai a disposizione un nuovo arsenale con tante armi da poter provare in base alle tue preferenze. Inoltre, potrai giocare in solitaria oppure in compagnia di amici, grazie alla modalità co-op. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.