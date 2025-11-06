Company of Heroes 3 si espande con il DLC "Endure & Defy": vediamo trailer e data di uscita annunciata

Company of Heroes 3 continua a espandersi con un nuovo DLC annunciato da Relic Entertainment, intitolato "Endure & Defy" e di cui possiamo vedere un trailer di presentazione riportato qui sotto, che annuncia anche la data di uscita fissata per il 27 novembre.
Si tratta di un'espansione di notevole calibro, che arriverà questo mese al prezzo di 24,99 dollari e destinata a introdurre quattro nuovi Battlegroup, uno per ogni fazione utilizzabile nel gioco, progettati per il multiplayer, tra cooperativo, schermaglie e modalità contro l'intelligenza artificiale.
Ogni Battlegroup si distingue per caratteristiche specifiche in termini di stile di combattimento, dunque con meccaniche di gioco che possono variare da uno all'altro in maniera anche piuttosto percepibile.
I nuovi contenuti in arrivo
Qualche scorcio sui nuovi contenuti apportati dal DLC possiamo averlo guardando il video riportato qui sotto, che mostra qualche unità e situazione di gioco specifica per ognuno dei gruppi introdotti da questa espansione. [embed yt= 1Ryr8UF4SX4]Per il momento le informazioni riguardano principalmente i quattro Battlegroup, in attesa di conoscere ulteriori dettagli che riguardano le altre caratteristiche dell'aggiornamento.
Vediamo dunque i contenuti annunciati:
- US Forces - Italian Partisan Battlegroup, incentrato sui partigiani italiani, specializzati in azioni di attacco dietro le linee nemiche e sabotaggio
- Wehrmacht - Last Stand Battlegroup, con nuovi veicoli e la necessità di difendersi contro l'assalto soverchiante degli alleati
- British Forces - Polish Cavalry Battlegroup, incentrato sulle truppe polacche schierate al fianco dell'esercito britannico
- Deutsches Afrikakorps - Kriegsmarine Battlegroup, incentrato sulla marina tedesca.
Ulteriori informazioni verranno fornite nei prossimi giorni, a spiegare altri dettagli di questa aggiunta per lo strategico in tempo reale ad ambientazione storica.