Company of Heroes 3 su PS5 e Xbox Series X|S, data d'uscita annunciata per le console

Sega e Relic Entertainment hanno annunciato la data d'uscita delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Company of Heroes 3, nuovo capitolo nella celebre serie di strategici in tempo reale ad ambientazione bellica, fissata per il 30 maggio 2023.

Uscito a febbraio su PC, Company of Heroes 3 ha subito una certa rielaborazione per raggiungere le console, in particolare per quanto riguarda l'interfaccia a il sistema di controllo, visto che si deve basare sul controller invece che sui classici mouse e tastiera.

Tra le novità c'è dunque una modifica generale all'interfaccia, il supporto pieno per DualSense e Xbox Controller, l'introduzione della Full Tactical Pause che consente di interrompere il gioco per valutare la situazione ed elaborare le strategie e altri elementi.

Tutto questo arriverà dunque il 30 maggio 2023 su PS5 e Xbox Series X|S, nelle versioni appositamente costruite per le console, oltre probabilmente a un update corrispondente anche per la versione PC. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Company of Heroes 3, che ha peraltro ricevuto buoni e ottimi voti come prime valutazioni dalla stampa estera.

Il gioco prosegue la tradizione della serie proponendo altri scenari di guerra tratti dalla Seconda Guerra Mondiale da vivere secondo la struttura strategica a turni, con un notevole approfondimento sulla distruzione ambientale.