Company of Heroes 3: buoni e ottimi i primi voti della critica

Tempo di voti della critica anche per Company of Heroes 3, che sta ricevendo giudizi buoni e ottimi un po' da tutte le testate che lo hanno recensito. I voti partono da un entusiasta perfect score di NME e non vanno mai sotto il 7, segno che ci troviamo di fronte a un titolo di grande qualità. Vediamo l'elenco completo:

Multiplayer.it - 7,5 / 10

NME - 100

CGMagazine - 90

GameStar - 90

GamingTrend - 90 / 100

NPR - 85

God is a Geek - 8.5 / 10

PC Gamer - 82 / 100

Gamer.no - 80

Shacknews - 8 / 10

IGN Spain - 8 / 10

GameWatcher - 8 / 10

SECTOR.sk - 8 / 10

PowerUp! - 8 / 10

Saving Content - 4 / 5

PCGamesN - 7 / 10

GameSpew - 70

In generale, tutti gli articoli danno il benvenuto al ritorno della serie di Relic, che dicono avere un'ottima campagna single player, con moltissimi contenuti, nonché tante modalità multiplayer, che potenzialmente potrebbero farlo sopravvivere per anni.

Le uniche lamentele riguardano il fatto che il gameplay è molto simile a quello del secondo capitolo, senza quindi essere quell'evoluzione che molti speravano. Detto questo molte scelte sono state applaudite, come quella della mappa della campagna. Consensi anche per la parte tecnica, a quanto pare solidissima.

Comunque la si veda, Company of Heroes 3 appare essere un titolo che gli appassionati di strategici in tempo reale non dovrebbero lasciarsi sfuggire.