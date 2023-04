Vampire Survivors: Tides of the Foscari disponibile, insieme all'aggiornamento 1.4.0

Lo studio di sviluppo Poncle ha lanciato Vampire Survivors: Tides of the Foscari, la seconda espansione a pagamento del titolo di culto che sta appassionando mezzo mondo su PC e sistemi mobile. In contemporanea è stato pubblicato anche l'aggiornamento 1.4.0 per il gioco base, che aggiunge un nuovo batch per il potenziamento Seal e quattro nuove tracce musicali.

Come fatto notare da poncle, la patch è più piccola del previsto perché lo studio di sviluppo è impegnato nel portare Vampire Survivors su di un nuovo motore, attualmente provabile in beta.

La vera novità della giornata è comunque il DLC Tides of Foscari, che per soli 1,99€ (1,79€ in offerta lancio) aggiunge una nuova mappa al gioco, chiamata Lago Foscari, otto nuovi personaggi, di cui quattro segreti, tredici nuove armi ed evoluzioni, sette tracce audio inedite e ventuno nuovi obiettivi da sbloccare.

Se vi interessa, c'è anche il classico trailer di lancio a mostrarci le novità, che potete vedere qui di seguito.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Vampire Survivors: Tides of the Foscari, in cui abbiamo scritto che il DLC "fa quello che deve e lo fa senza spremere troppo il giocatore, proponendosi come un validissimo modo per espandere l'esperienza di gioco. Certo, non aspettatevi rivoluzioni, ma questo immaginiamo che lo davate per scontato trattandosi di un semplice DLC, per quanto maggiore. Che state aspettando? È tempo di tornare a massacrare migliaia di nemici."