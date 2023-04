Zelda, Redfall, Final Fantasy 16: basta chiacchiere, le esclusive tornano in campo

Sta per partire una nuova stagione di esclusive sul mercato videoludico, con il prossimo arrivo, quasi in concomitanza, di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Redfall e Final Fantasy 16. Era da un po' che non capitava di vedere uno scontro diretto fra i tre maggiori concorrenti ognuno con una propria esclusiva, sebbene in questo caso si tratti di due giochi first party e un third party. Se Zelda e Redfall sono infatti esclusive appartenenti rispettivamente a Nintendo e Xbox Game Studios, l'entità dell'esclusiva del gioco Square Enix è ancora misteriosa, ma visti i precedenti non stupirebbe se il gioco si rivelasse esclusiva console permanente, dati i forti legami tra Sony e il publisher nipponico. In ogni caso, è curioso notare come questo scontro avvenga all'interno di un periodo di tempo piuttosto ristretto, compreso tra l'uscita di Redfall fissata per il 2 maggio e quella di Final Fantasy 16, il 22 giugno 2023.

C'è da dire che, mentre Zelda rappresenta probabilmente il gioco maggiore previsto per quest'anno su Nintendo Switch, la sfida tra PlayStation e Xbox viene solo avviata con il lancio di Final Fantasy 16 e Redfall, perché i colpi di maggiore intensità arriveranno solo successivamente. Nonostante le dimensioni del JRPG di Square Enix è infatti indubbio che l'esclusiva di maggior rilievo sia probabilmente Marvel's Spider-Man 2, che dovrebbe arrivare sempre nel corso del 2023 ma probabilmente tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. A maggior ragione, Redfall è solo un avvio di quello che dovrebbe essere un rilancio di Xbox nel corso dell'anno, con Starfield a rappresentare indubbiamente l'esclusiva più caratterizzante per Xbox Series X|S, e Forza Motorsport ad arricchire il quadro delle uscite già annunciate per quest'anno, che potrebbero tuttavia contare su altre sorprese successive.

Qui comunque non si tratta di fare una valutazione specifica di ogni singolo gioco, vogliamo però parlare di un elemento che appare positivo per tutti: entro qualche mese da ora, saranno i giochi a parlare, dopo mesi di marketing più o meno insistente (o esistente), promesse e trailer. Da maggio a settembre, se tutto va come dovrebbe andare, ci troveremo di fronte a una serie di titoli davvero di grande spessore, in grado di rendere il 2023, probabilmente, uno degli anni più memorabili sul fronte videoludico, proprio grazie alle esclusive. In mezzo a tutto questo ci sarà tempo anche per nuove rivelazioni: per l'11 giugno 2023 è già stato fissato l'Xbox and Bethesda Showcase, forse poco prima potrebbe arrivare il vociferato PlayStation Showcase che dovrebbe dare il via a una vera e propria "fase 2" di PS5, mentre è probabile che anche Nintendo mostri qualcosa all'inizio dell'estate.

Facendo un riepilogo, il calendario delle esclusive partirà il 2 maggio con l'arrivo di Redfall, che al di là delle varie controversie è comunque il nuovo gioco di Arkane, dunque difficilmente un titolo di basso livello. A distanza di pochi giorni arriverà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fissato per il 12 maggio, mentre il 22 giugno sarà il turno di Final Fantasy 16, che verosimilmente riceverà una grossa spinta promozionale da Sony (considerando la pubblicità che Square Enix sta già facendo a PS5). Il 6 settembre 2023 è probabilmente la data che gli utenti Xbox si saranno segnati con maggiore enfasi sul calendario, visto che corrisponde alla data d'uscita di Starfield ed è probabile che lo stesso mese arrivi anche Marvel's Spider-Man 2, per una sfida veramente epocale. Restano fuori ancora Forza Motorsport e probabilmente anche altri arrivi ancora da annunciare, ma quello che conta è che il tempo delle chiacchiere sembra essere davvero finito, a questo punto.

