The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Ganondorf farà il suo ritorno

Ganondorf in forma umana farà il suo ritorno trionfale nella serie Zelda con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch, come svelato dal materiale promozionale diramato oggi da Nintendo che lo ha mostrato senza ambiguità

Stiamo parlando in particolare del terzo trailer, quello finale, e delle cinque nuove immagini, una delle quali mostra il cattivo per eccellenza della serie.

Ganondorf in primissimo piano

A confermare il ritorno di Ganondorf è arrivato anche un tweet di Nintendo in cui è stato allegato un artwork del personaggio. Il tweet di suo dice: "Nella tribù Gerudo, composta solo da donne, nasce un uomo solo una volta ogni cento anni. Sembra che ci sia qualche relazione con un disastro naturale che ha colpito Hyrule..."

Il look del personaggio è decisamente prorompente. Erano quasi diciassette anni che Ganondorf non appariva in un The Legend of Zelda. La sua ultima presenza in uno dei capitoli principali fu in The Legend of Zelda: Twilight Princess. Recentemente lo abbiamo potuto ammirare come personaggio giocabile nello spinoff Hyrule Warriors e come personaggio selezionabile di Super Smash Bros. Ultimate.

Per il resto vi ricordiamo che Link e Ganondorf si scontreranno a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch, naturalmente in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.