The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, cinque nuove immagini mostrano Link e Zelda

Nintendo ha pubblicato cinque nuove immagini di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che mostrano in particolare Link e Zelda all'interno del gioco. In uno scatto possiamo vedere Link a cavallo che carica alcuni nemici. In un altro Link, sempre a cavallo, visto in controluce. Nel terzo lo vediamo mentre guarda le isole volanti. Nel quarto vediamo Zelda in piena luce con le mani a cucchiaio, mentre nel quinto c'è spazio anche per Ganondorf.

Vediamo le immagini raccolte in una pratica galleria:

L'occasione per pubblicare le nuove immagini è stata quella del lancio del terzo trailer ufficiale del gioco, il definitivo, che non abbiamo esitato a definire spettacolare.

Il filmato è servito per mostrare alcune delle novità di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rispetto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In particolare, nel nuovo capitolo: "i giocatori possono creare il loro percorso attraverso le sconfinate distese di Hyrule e sulle misteriose isole che fluttuano nei suoi vasti cieli. Scopri nuove destinazioni, pericoli, panorami ed enigmi che per essere superati richiederanno ingegno e intraprendenza. Sarà necessario sfruttare il potere delle nuove abilità di Link per contrattaccare contro le forze malvagie che minacciano il regno.

L'avventura di The Legend of Zelda è tutta da creare in un mondo alimentato dall'immaginazione: la terra e i cieli di Hyrule ti aspettano!"

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verrà lanciato per Nintendo Switch il 12 maggio 2023.