Microsoft e Activision, pubblicità in UK promuovono l'acquisizione

Si è messa bene la situazione di Microsoft in merito all'acquisizione di Activision Blizzard in UK, ma la casa di Redmond ha pensato bene di acquistare anche degli spazi pubblicitari per promuovere l'importante operazione di fronte all'opinione pubblica.

Come sappiamo, la risposta definitiva della CMA in merito all'acquisizione Activision arriverà il 26 aprile, ma la sensazione è che qualcuno stia già cantando vittoria... o che magari si preparari a una nuova, feroce battaglia.

Il giornalista Tom Warren riporta come Microsoft abbia acquistato una pagina intera su due quotidiani inglesi per lanciare l'ormai consolidato messaggio relativo a Call of Duty e a come l'acquisizione porterebbe la serie presso 150 milioni di nuovi giocatori.

Non è tutto: la casa di Redmond ha fatto trasmettere anche un breve spot pubblicitario con lo stesso identico messaggio sugli schermi della metropolitana di Londra, mostrando dopo lo slogan diverse tipologie di dispositivi che potranno accedere a una versione cloud di Call of Duty.