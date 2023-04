V Rising: Secrets of Gloomrot, trailer e data di uscita per l'espansione gratuita

Secrets of Gloomrot, la nuova espansione di V Rising, ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Stunlock Studios con uno spettacolare trailer: il pacchetto sarà disponibile gratis per i possessori del gioco a partire dal 17 maggio.

Forte dei suoi tre milioni di copie vendute su Steam in accesso anticipato, V Rising si appresta a celebrare il suo primo anniversario espandendo l'esperienza del survival a base di vampiri con un corposo e interessante contenuto gratuito.

Secrets of Gloomrot ci vedrà esplorare lo scenario inedito di Gloomrot, appunto: un'ambientazione caratterizzata da due zone differenti, in cui potremo entrare in una nuova era della tecnologia e sperimentare meccaniche di castle building ancora più sfaccettate.

Anche i combattimenti subiranno sostanziali miglioramenti, grazie all'introduzione di armi extra, nuovi incantesimi e la possibilità di modificarli attraverso un sistema di gioielli. Contestualmente anche il mondo di Vardoran verrà arricchito di luoghi di interesse, aggiornamenti visivi e tipologie di nemici, fra cui tredici boss inediti.

