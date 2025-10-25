The Pokémon Company ha venduto più di 100 milioni di copie dei suoi giochi su Nintendo Switch

La generazione Nintendo Switch è stata un grosso affare per The Pokémon Company , che complessivamente ha venduto più di 100 milioni di copie dei suoi giochi principali, per un giro d'affari davvero vertiginoso. Contando anche i titoli minori, la cifra cresce ulteriormente. Per la precisione, attualmente la somma dei sette giochi Pokémon principali lanciati su Nintendo Switch è di circa 101 milioni di unità.

I dati

Il capitolo più venduto è stato Pokémon Scarlatto e Violetto, con 27,15 milioni di copie, seguito da Pokémon Spada e Scudo. Comunque sia, tutti i giochi riportati hanno superato i 15 milioni di copie vendute, a parte Leggende Pokémon Z-A che è stato pubblicato da pochi giorni e che deve dividere le vendite con la versione Nintendo Switch 2.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! - 15 milioni di copie

Pokémon Spada e Scudo - 26,84 milioni di copie

Pokémon Scarlatto e Violetto - 27,15 milioni di copie

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente - 15 milioni di copie

Leggende Pokémon: Arceus - 15 milioni di copie

Leggende Pokémon Z-A - 2,9 milioni di copie (nella sola settimana di lancio)

Insomma, la serie Pokémon macina numeri clamorosi, nonostante le molte critiche ricevute per non essere tecnicamente al passo con in tempi. Lo stesso Leggende Pokémon: Z-A sta vendendo molto bene, pur essendo un gioco di transizione tra le generazioni di Nintendo Switch.