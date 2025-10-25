L'attrice della protagonista di Silent Hill f si giocherà in live sul suo canale YouTube

Konatsu Kato è l'attrice che ha prestato volto e voce a Hinako Shimizu , la protagonista di Silent Hill f . Recentemente ha aperto un canale YouTube , dove ha in programma di giocare live proprio al titolo di Konami. Sostanzialmente si giocherà in diretta per i suoi fan, un modo niente male per avviare la sua attività di youtuber.

Un passo coraggioso

Si tratta del primo passo compiuto da Kato per mantenere la promessa fatta all'inizio di ottobre di trasmettere in streaming Silent Hill f. Dopo quasi un mese di auto-incoraggiamento, ha finalmente trovato il coraggio di creare il suo canale YouTube il 21 ottobre.

Considerando quanto sia stato emotivamente impegnativo per lei interpretare il ruolo di Hinako (in passato aveva dichiarato che vorrebbe "sparire in un istante" se mai si trovasse nel mondo del gioco), sembra stia compiendo un gesto davvero coraggioso per i suoi fan.

Il canale ha un titolo davvero eloquente: "SILENT HILL f, giocato dalla protagonista stessa". Chiaramente, l'originale è in giapponese. La descrizione del canale recita: "Non ho una spranga di ferro," che è l'arma più usata da Hinako nel gioco. Attualmente è già stato pubblicato il primo video, che potete vedere qui di seguito:

Per il resto, vi ricordiamo che Silent Hill f è disponibile per PlayStation 5, PC e Xbox Series X e S.