Leggende Pokémon: Z-A si aggiorna alla versione 2.0.0 per accogliere il DLC Megadimensione

Leggende Pokémon: Z-A è stato aggiornato ancora una volta e a questo giro le novità sono tutte dedicate all'introduzione dei nuovi contenuti e delle nuove creature del DLC Megadimensione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/12/2025
Megameganium in Leggende Pokémon Z-A
Game Freak ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Leggende Pokémon: Z-A, che porta l'avventura alla versione 2.0.0. Questo update si occupa di risolvere alcuni problemi, ma soprattutto di integrare nel videogioco il DLC Megadimensione.

Vediamo tutto quello che è stato svelato dalla pagina ufficiale di supporto del sito di Pokémon.

Le novità dell'aggiornamento di Leggende Pokémon Z-A

Il sito ufficiale spiega che i giocatori che hanno comprato Leggende Pokémon Z-A: Megadimensione possono ora godersi i nuovi contenuti di trama (prima il DLC sbloccava solo dei costumi). Inoltre, viene spiegato che per proseguire nella storia di questa espansione è necessario aver completato la trama principale di Leggende Pokémon Z-A.

Viene poi indicato che questo aggiornamento aggiunge una nuova serie di Pokémon: se non avete il DLC Megadimensione non potrete catturarli direttamente, ma potete incontrarli od ottenerli tramite le funzioni online.

Infine, viene indicato "vari problemi sono stati risolti": non viene però condiviso alcun dettaglio a riguardo, quindi è difficile dire esattamente cosa sia stato modificato e in che modo.

Segnaliamo infine che Leggende Pokémon Z-A regala Charizard alfa con Solarraggio con questo codice.

